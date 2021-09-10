Okul yollarındaki yaya geçitleri yeniden boyanıyor

Ayrıca badana ihtiyacı olan okullara da destek veriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa'da bulunan ilk ve ortaöğretim okullarının önlerinde, yollarında yer alan ve silinmeye yüz tutmuş yaya geçidi, yol çizgileri ve “önce yaya” yazıları

yenileniyor, kaldırımlar boyanıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla

karşılaşmamaları adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Ayrıca ihtiyacı bulunan okullarda boya-badana ve çeşitli onarım işleri de gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Turgut Kurtçu İlkokulu ve Ertuğrul İlkokulu önünde bulunan yaya geçidi çizgileri yeniden boyanarak belirgin hale getirildi. 50. Yıl Ortaokulu ve Cafer Tayyar İlkokulu'nda da boya badana yapıldı.