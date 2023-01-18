Okulda facianın eşiğinden dönüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2019 yılında eğitim ve öğretime açılan Yusuf Şenel Ortaokulunun dış cephesindeki sıvalar döküldü. Olayın ders saatinde yaşanması ve bahçede öğrencinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ve hayırsever Yusuf Şenel'in desteğiyle eğitim öğretime kazandırılan ve içerisinde bin kitap, 7 adet bilgisayar, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı bulunan Z kütüphanenin de bulunduğu Yusuf Şenel Ortaokulunun dış cephesindeki sıvalar, iddiaya göre öğrenciler okuldayken döküldü. Olayın ders saatinde yaşanması ve bahçede öğrencinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, okul yönetimi tarafından güvenlik amacıyla sıvaların döküldüğü alana şerit çekildi.

Okul çıkış saatinde öğrencilerini almaya gelen veliler, dökülen sıvaları binanın kenarına toparlanmış ve etrafı çevrilmiş halde görünce, "Burası bizim yavrularımızın eğitim yuvası. Bu binanın duvarlarının yağmura, rüzgara dayanıklılığının sürekli göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu olay yaşandığında burada bir çocuğumuz olsaydı bunun hesabını bize okul müdürleri, öğretmenler mi verecekti? Bir de dökülen sıvaları bina duvarlarının kenarlarına itmişler. Bu nasıl bir vurdumduymazlık?" diyerek duruma tepki gösterdi.