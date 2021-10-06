Okullarda satmak için motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet kaskı içerisinde okulların önünde uyuşturucu sattıkları tespit edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığını tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuları motosiklet kaskı içerisinde getirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri 5 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları kask ve adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.