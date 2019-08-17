İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulların bakımı denetimli serbestlikten

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında; Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir çok okulun, yaz tatili süresince temizlik, tadilat ve boya-badana işlemleri gerçekleştirildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okullarının boya-badana çalışmalarını gerçekleştiren Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan yükümlüler; çocukların eğitimine katkıda bulunmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.


Ayrıca Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ise “Denetimli serbestlik kapsamında verilen kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün; kişilerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmalarını, başkalarının haklarına saygı göstermelerini, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan önemli bir uygulama olduğunu belirterek, bu kapsamda yaz tatili süresince İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen okullarda yürütülecek olan çalışmaların sonraki tatil dönemlerinde de yaygınlaştırılacağını” ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.