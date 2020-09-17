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'Okulum' yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ’Okulum’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Okulum' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarağından, 'Okulum' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. İlkokul öğrencileri arasında resim, ortaokul öğrencileri arasında şiir, lise öğrencileri arasında ise kompozisyon yarışması gerçekleştirildi. Çorlu Kaymakamlığı makamında düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı tarafından verildi.


Ödül törenine Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, dereceye giren öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri okulların müdürleri, ödül alan öğrenciler ve velileri de katıldılar.

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