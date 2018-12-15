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Okulun koridor ve kapılarını hat sanatıyla süslediler

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunun koridor ve sınıf kapıları hat sanatıyla süslendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunun koridor ve sınıf kapıları hat sanatıyla süslendi.


Kızılpınar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci, öğretmen, idareciler ve velilerin Mevlidi Nebi Haftası kapsamında okulun koridor ve sınıf kapılarını ayet ve hadislerin yer aldığı hat sanatıyla süslediği koridorun açılışı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.


Okulun koridorları ve sınıf kapılarına yapılan hat sanatı büyük beğeni toplarken, İl Mili Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy Metin Seçkin Ortaokulunu da ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

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