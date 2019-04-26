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Ölçü ve tartı kontrollerinde son tarih 31 Mayıs

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında ölçü ve tartıların iki yılda bir yapılan soğuk damga kontrollerine devam ediyor.


Tekirdağ'da semt pazarlarındaki teraziler, Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu gereği Ölçü Ayar ve Kontrol Birimi tarafından kontrol edilirken süreleri dolan terazi sahipleri 31 Mayıs tarihine kadar Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde bulunan Ölçü Ayar Biriminde işlemlerinin yapılması hususunda yönlendirildi.


Ayrıca tek tek gramaj kontrolü de yapan ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmesi için rutin kontrollerin devam edileceğinin altı çizildi.

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