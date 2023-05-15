Olta balıkçıları hem stres attı hem de balık tuttu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, Marmara Denizi'nin kıyısına inerek hem balık yakaladı hem de stres atmaya çalıştı.

Tekirdağ'da Mayıs ayından itibaren havaların ısınmaya başlamasıyla olta balıkçılarına fırsat doğdu. Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Süleymanpaşa ilçesinde oltalarını yanına alarak denizin kıyısına inen olta balıkçıları, güzel havada hem oltayla balık tuttu, hem de temiz havanın tadını çıkarmaya çalıştı.

Burada balık tutmaya çalışan olta balıkçıları; balık yakalamak, güzel havanın tadını çıkarmak bir yana, bu işin bir de stres atma kısmı olduğunu söyledi. İşin asıl sebebinin stres atmak olduğunu belirten balıkçılar, bol kefal çıktığını ifade etti.