İhlas Haber Ajansı

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Oltayla 5 kilo 800 gramlık balık yakaladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 4.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4. Geleneksel Karaiğdemir Barajı Balık Tutma Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, ilk üçe giren olta balıkçılar yaklaşık 14 kilogram balık yakaladılar.


Malkara'da düzenlenen 4. Geleneksel Karaiğdemir Barajı Balık Tutma etkinliği, Karaiğdemir Barajı'nda olta balıkçılığına gönül veren vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Balık tutma yarışmasında değerlendirmeler tutulan balıkların ağırlıklarına bakılarak yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya Lüleburgaz'dan katılan ve 5 kilo 800 gram balığı yakalayan Cem Coşkun birinci, yarışmaya Malkara'dan katılan ve 3 kilo 900 gram balığı yakalayan Demirhan Beyazıt ikinci, yarışmaya Kapaklı'dan katılan ve 3 kilo 650 gram balığı yakalayan Hasan Şarman ise üçüncü oldu.


Oltayla balık tutma yarışmasında dereceye giren 3 kişiye, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul tarafından ödülleri takdim edildi.

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