İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüye çakılarak durabildi.

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüye çakılarak durabildi. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 kişilik bir grup, 33 U 0248 plakalı otomobil ile Sefaalan Mahallesi'nden Pınarça Mahallesi istikametine doğru ilerliyordu. Ali Er (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç yol kenarındaki dereye savruldu. Köprüye çakılarak durabilen araçta 5 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı


Yaşanan feci kazada, sürücü Ali Er dahil olmak üzere İsmail Er (17), Sergül Er (16), Atacan Günaydın (11) ve Melisa Günaydın (17) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici ile bulunduğu yerden çekildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.