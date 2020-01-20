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Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ın gururu oldu

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Değirmenci Spor Kulübü öğrencisi Ömer Değirmenci, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda iki branşta altın madalya kazandı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Değirmenci Spor Kulübü öğrencisi Ömer Değirmenci, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda iki branşta altın madalya kazandı.


Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, bu yıl 11 – 19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Şampiyonaya Kapaklı'dan Ömer Değirmenci katılırken, genç sporcu iki branşta yarıştı. Büyükler Kick Light ve Light Contach branşları 69 kilogramda boy gösteren Ömer Değirmenci, her iki branşta da birinci olarak ailesini ve ilçesini gururlandırdı.


Karşılaşmalar sonrası açıklama yapan Ömer'in babası ve aynı zamanda da antrenörü Arif Değirmenci, "Oğlum her iki branşta da birinci olup şampiyonada iki branşta birinci olan tek sporcu olma başarısını gösterdi. Bu büyük gururu ilimize, ilçemize armağan ettik. İnşallah Avrupa şampiyonasına katılıp ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek nasip olur. Dualarıyla yanımızda olan herkesten Allah razı olsun'' dedi.

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