Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde bulunan ömrünü tamamlamış lastikleri düzenli olarak topluyor. Ekipler, konu ile ilgili duyarlılık oluşturabilmek amacıyla Velimeşe Mahallesi Avrupa Serbest Bölgesi yolunun kenarında bulunan atıl durumdaki ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüşüme gönderilmek üzere topladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Atık lastikler, bulundukları yerde fare, sinek gibi haşerelerin üremesine olanak sağlamanın yanında, durdukları yerde toprağı kirletmekte, yandıkları zaman hava kirliliğine neden olmaktadır. Atık lastiklerin açık alanda uzun süre depolanması, doğaya rastgele bırakılması kanunlar ile yasaklanmıştır. Ancak ülkemizde atık lastikler çöplere atılmakta, boş alanlara bırakılarak çevre kirliliğine neden olunmaktadır. Oluşan bu çevre kirliliğinin önüne geçmek için Ergenemizde belirlenen periyodik günlerde çevreye bırakılmış olan lastikleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz” dedi.