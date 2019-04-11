Önal: "Şanslı bir bölgede üretim yapıyoruz"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi tarafından Metal, Makine ve Otomotiv Sektör Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi Başkanı Sebahattin Önal, "Makine sektörü 2018 yılında 168 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından yüzde 10,2 pay aldı. Makine ve aksamları, Türkiye'nin ihracatında motorlu kara taşıtlarından sonra 2'nci sırada yer alan bir sektör. Türk makine sektöründe 2001 yılında yüzde 27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında yüzde 64,1'e çıktı. Makine sektör tamamı itibarıyla ihracatı 2018 yılında 2017 yılına kıyasla yüzde 15,5 artarak 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarlarında başta AB ülkeleri olmak üzere ikinci sırada ABD yer almakta. Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri ise ki bu büyük bir başarı örneğidir, makinelerimiz 200 ülkede kullanılmaktadır. Türkiye, makine sektörü ile 2017 yılı dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 29'uncu sırada, ithalatta ise 23'üncü sırada yer alan Türkiye, Avrupa'nın 6'ncı büyük makine imalatçısıdır. Sektörümüzün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi oluşturarak yurt dışı pazarları ile bütünleşmek ve bu bütünleşme sonucunda edineceğimiz partnerlerle iş birliği kurmaktır. Bu bağlamda oldukça şanslı bir bölgede üretim yapmaktayız. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'ı da kapsayan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız, OSB'lerimizle birlikte bölgemizde yüzde 28'lik payla makine ve metal sektörü olarak en geniş sektöre sahibiz. Büyük ölçekli firmalarımızın yanında orta ve küçük ölçekli firmalarımız da gerek yurt içi gerek yurt dışına ihracat yapmakta ve hem bölgemize hem de ülkemize katma değer sağlamaktadır" dedi.

"Teknolojiyi yakından takip etmeliyiz"

Önal konuşmasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Türk makine sektörü dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli, kaliteli üretim ve ihracat oranlarının artması için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermeliyiz. Sektörlerimiz mutlaka kümelenme faaliyetine başlamalı, bu tip toplantıların çoğalması için hep birlikte çalışmalıyız. Bunun yanında, hem işin pratiğini öğrenmeleri hem de uzmanlaşmış, yüksek vasıflı, orta ve üst düzey yöneticiler, mühendisler yetiştirmek maksadıyla bölgemizde yer alan meslek liselerinde eğitim gören çocuklarımızı firmalarımızda işleyin her kademesine kanalize etmeliyiz. Bildiğiniz üzere 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz ve bizim sektörümüz için büyük önem taşıyan Çerkezköy Endüstriyel Fuarının bu yıl 25-28 Eylül 2019 tarihlerinde üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu fuarda yer almanız hem büyük ölçekli firmalar ve tedarikçilerle bir araya gelmenizi hem de geçtiğimiz yıl 5 bin kişi ağırladığımız bu fuarda tanınırlığınızın artmasını sağlayacak."

KOBİ destek programları konuşuldu

Önal'ın ardından konuşan KOSGEB Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkililerinden Özkan Tatlı da KOBİ'lere KOSGEB'in destek programları hakkında konuştu. Tatlı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, Stratejik Ürün Destekleme Programı, Tekno Yatırım KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destekleme Programı, Tekno Pazar Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı, KOBİ Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı konularında verilen destek miktarı hakkında bilgilendirmede bulundu.