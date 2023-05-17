Onca şeyden sonra depremzedeleri ayağına getirtti

Türkiye'de gündem olan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kararının ardından, Başkan Kadir Albayrak misafir depremzedeleri ayağına getirtti.

STK'lar tarafından açıklama yapıldığı sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, daha önce misafir edip çıkarma kararı aldığı depremzede aileleri belediyeye ait araçlar ile belediye binasına getirdi. Bazı aileleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak makamında karşılarken, bazı aileler ise Başkan Albayrak ile görüşmek istemedi.