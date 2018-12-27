Önce doğurdu, sonra öldürdü, iki gün valizde sakladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki kız, doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Genç kızın evde doğurduğu bebeğini boğarak öldürdükten sonra evinde sakladığı 2 gün sonra da hastaneye giderek öldüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kan donduran olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Çeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde ailesiyle yaşayan R.U (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatan R.U. bebeğin ölümüne neden oldu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesine giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söyledi. Ancak doktorlar R.U.'nun durumundan şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. R.U.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis konuyu Cumhuriyet Savcılığına bildirerek evde savcı nezaretinde inceleme yaptı. Evde doğumun gerçekleştiği odada kan örnekleri bulan polis ekipleri R.U. adlı genç kızı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısı ve polisin evde inceleme yaptığı sırada R.U.'nun olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü söyledi. R.U. erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirtti. Evde yapılan incelemenin ardından R.U. gözaltına alındı. R.U.'nun ailesinin ise kızlarından beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiği kaydedildi.

R.U.'nun erkek arkadaşı olan Ö.Ö.'nün de polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan R.U ve Ö.Ö.'nün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.