İhlas Haber Ajansı

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Önce hortum sonra misket büyüklüğünde dolu vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde hortum etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde hortum etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sağanak yağışla birlikte dolu da yağdı. Misket büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Çerkezköy'de oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca anbean kayda alındı. Hortumdan hemen sonra başlayan yağışla beraber yaklaşık 15 dakika boyunca misket büyüklüğünde dolu yağdı. O anlar vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.



Zor anlar yaşattı


Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından beklenen sağanak yağış Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da gerçekleşti. Misket büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonları ile görüntülendi.


Dolu yağışı sebebiyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı benzeri eşyalarla kapattı.

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