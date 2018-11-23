Önce muslukları şimdi mezarlık kapısını çaldılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Göztepe Mezarlığı'nın önce çeşme muslukları ardından da giriş kapısı çalındı.

Göztepe Mezarlığı içerisinde bulunan çeşme muslukları, birkaç hafta önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olaydan sonra mezarlığın girişinin sol demir kapısı da çalındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merhum kardeşini mezarı başında ziyarete geldiği sırada kapının çalındığını duyan Mustafa Çarpan, hırsızlara tepki gösterdi. Çarpan, "Kardeşime mezar ziyaretine geldim ve duydum ki 3-5 lira kazanacağım diye şu kapıyı çalıp satmak, büyük bir vicdansızlık. Yazıktır, günahtır niye böyle bir alçaklığa kalkışabiliyorlar anlamış değilim" şeklinde konuştu.