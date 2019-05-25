Önce sahada sonra pistte oynadılar

Futbol Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Ergene Velimeşsporlu futbolcular şampiyonluğu köy meydanında kolbastı ve erik dalı oynayarak kutladı. Önce sahada oynayan futbolcular şampiyonluk kupası ile birlikte pistte de oynadı.

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup finalinde Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geldiği Nevşehir Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçen ve Futbol Ligi'ne yükselen Ergene Velimeşsporlu futbolcular Velimeşe'ye dönüşlerinde havai fişek gösterileri eşliğinde karşılandı. Final maçında sahada hünerlerini sergileyen futbolcular bu kez kendilerini piste atıp çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek şampiyonluğu kutladı.

Nevşehir Belediyespor ile Kocaeli'nde oynadıkları maçın dönüşü Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki tesislere gelen Ergene Velimeşespor takım otobüsü köy meydanında mavi beyazlı renklere gönül veren taraftarlarca karşılandı.

Havai fişekler ve sevgi gösterileri arasında karşılanan şampiyon takımın futbolcuları alkışlar eşliğinde otobüsten inerek şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Sürekli sahada futbol oynayan ve taraftarların seyrettiği Ergene Velimeşesporlu futbolcular bu çalan müzik eşliğinde Ankara havası ve Trabzon kolbastısı oynadı. Şampiyonluğun coşkusunu yaşayan taraftar ve futbolcular gece boyunca eğlendi.