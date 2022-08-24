Önder Atun, gençlere deneyimlerini aktardı

Gerçekleşen motivasyon ziyaretinde Atun, amatörlükten profesyonelliğe uzanan basketbol kariyerine ilişkin deneyimlerini geleceğin yıldız adaylarıyla paylaştı.

'Birlikte Güçlüyüz' sloganı doğrultusunda, spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, antrenmanda, altyapısından yetiştirdiği profesyonel basketbolcu Önder Atun'u misafir etti.

Basketbol kültürünü benimsediği TREDAŞ Spor'u antrenmanda ziyaret eden Atun, spor hayatı boyunca amatörlükten profesyonelliğe kadar geçen tüm süreci ve deneyimlerini genç ve yıldız takım oyuncuları ile paylaştı. Antrenman sonunda tüm takım Atun ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basketbola küçük yaşlarda TREDAŞ Spor altyapısında başlayan, sonrasında Milli Takım ile gençler kategorisinde dünya beşinciliği gibi büyük bir başarı yakalan Atun, bu sezon Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediye Spor'a transfer oldu.