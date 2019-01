Onlarla her gün özel

Ahbap Platformu'nun Tekirdağ kolu olarak 10 ay önce kurulan Ahbap Tekirdağ, gerçekleştirdiği birçok çalışmanın yanı sıra düzenli olarak yaptığı huzurevi ziyaretleriyle de her kesimden insanın takdirini topluyor.

Ahbap Tekirdağ, Ağustos ayında "Sadece özel günlerde değil; biz her zaman beraberiz” sloganıyla başlattığı huzurevi ziyaretlerine devam ediyor. Nisan ayında kurulan ve kısa bir sürede organize olup huzurevi sakinlerinin yanında olmayı bir görev edinen Ahbap Platformu'nun Tekirdağ temsilcileri, her iki haftada bir Karadeniz Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi'ne giderek huzurevinde yaşayan büyükleri ile zaman geçiriyor. Her ziyarette huzurevi sakinleri ile sohbet ederek onların hayat deneyimlerinden de yararlanmayı ihmal etmeyen ekip, yeri gelince büyükleri ile bocce oynuyor, yeri gelince de müzik eşliğinde göbek atarak oldukça keyifli zaman geçiriyor.

‘Sadece özel günlerde değil; biz her zaman beraberiz'

Ziyaretlerin temel amacıyla ile ilgili bilgi veren Ahbap Tekirdağ İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Devrim Yaşar Yılmaz, "Huzurevi konusunda bizleri rahatsız eden bir durum vardı. Sadece bayramlarda, yaşlılar haftasında vb. özel günlerde bu insanların ziyaret edilip kalan zamanda unutulması bizleri üzüyordu. Aslında sadece bizi de değil toplumu üzen ancak dile getirilemeyen bir durum. Bunun önüne geçebilmek adına ‘Sadece özel günlerde değil; biz her zaman beraberiz' sloganıyla her ziyaret öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğümüzden de izin alarak ziyaretlerimize başladık. İlk gittiğimizde ekibimizdeki herkes şaşkın ve ne yapacağını bilmiyordu. Ancak bizleri öyle bir kucakladılar ki işte o zaman anladık tek ihtiyaçlarının sevgi olduğunu" dedi.

“O kadar güzel vakit geçiriyoruz ki her biri ayrı bir hikaye”

“2 haftada bir ziyaret ederek oradaki büyüklerimiz ile inanılmaz bir bağ kurduk” diyerek sözlerine devam eden Yılmaz, "İlk ziyaretimizin ardından büyük bir heyecan yaşadık. İkinci, üçüncü, dördüncü derken hem büyüklerimizin bizim yolumuzu gözlediğini hem de bizim onları çok özlediğimizi fark ettik. Sohbet ile başlayan ziyaretlerimizde sanattan, kültürden, edebiyattan, resimden, şiirden birçok konudan konuşmaya başladık. O da yetmedi birlikte resim yaptık, bocce oynadık hatta ara ara eğlenceler düzenleyip göbek attık. O kadar güzel vakit geçiriyoruz ki her biri ayrı bir hikaye" diye konuştu.

“En güzel şey arkamızda bıraktığımız tüm yüzlerin gülmesi”

Huzurevi ziyaretlerinin Ahbap bünyesinde yapılan en güzel işlerden biri olduğunun altını çizen Ahbap Tekirdağ İnsanlık Çalışma Grubu Başkanı Devrim Yaşar Yılmaz, "Ahbap'ın Türkiye çapında yaptığı gönüllere dokunan birçok çalışması var. Huzurevi ziyaretlerimiz de bunlardan biri. Yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi burada da en güzel şey arkamızda bıraktığımız tüm yüzlerin gülmesi. İşte bizim enerjimizin, mutluluğumuzun da kaynağı tam da burası" şeklinde konuştu.