İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önündeki aracın çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

Tekirdağ’da önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan otomobil, arkasından gelen motosikletliye çarptı.

Tekirdağ'da önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan otomobil, arkasından gelen motosikletliye çarptı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Tekirdağ'daki kazada önünde yavaşlayan otomobili sağdan geçmeye çalışan otomobil, yanından gelen motosikletliyi görmeyerek çarpıyor. Motosikletli sürücü kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.