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Ormanda bir çuval bonzai ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda 1 çuval bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda 1 çuval bonzai ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen ormanlık alanda yapılan aramada, çuval içerisine gizlenmiş şekilde, toplamda 7 adet şeffaf poşette 2 kg 380 gram bonzai, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda eldiven ve şeffaf poşet ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

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