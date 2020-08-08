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Ormanlık alanda 415 kök Hint keneveri ele geçirildi

Tekirdağ Malkara’da polis tarafından ormanlık alanda ele geçirilen 415 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Tekirdağ Malkara'da polis tarafından ormanlık alanda ele geçirilen 415 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Malkara ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.


Yaylagöne ve Danişment Mahallesi arasındaki ormanlık alanda arama yapan ekipler, 415 kök Hint keneviri buldu. Polis ekiplerince sökülen kenevirler, yakılarak imha edildi.

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