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Orta refüje çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarparak, devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarparak, devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Küçük Sanayi Sitesi yan yol çıkışı, Pullukçu siteleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinden ilçe merkezi istikametine seyreden Ahmet Çevik (57) yönetimindeki 59 YV 677 plakalı otomobil, ana yol ile yan yolu birbirinden ayıran orta refüje çarptı.


Yan yatan araçta hafif yaralanan sürücü Çevik, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necip Çöker isimli duyarlı bir vatandaş, kazayı görüp yardıma koştuğunu ve sürücüyü araçtan sağ salim çıkardığını söyledi.

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