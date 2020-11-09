Ortacami Sokak göz kamaştırıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun olarak kullanılan ancak bozulan zemini yüzünden ihtiyaca cevap veremeyen, can ve mal güvenliğini tehdit eden Ortacami Sokak'ta gerçekleştirdiği çalışma ile sokağı baştan sona yeniledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm zemini kaldırılan, zemin sıkılaştırma, asfalt kaplama, kaldırım düzenleme ve yol çizgileme çalışmaları yapılan Ortacami Sokak, bambaşka bir görünüme kavuşurken sürekli çöken yol da güvenle kullanıma hazır hale getirilmiş oldu.

Gece gündüz demeden sürdürülen ve üç gün gibi kısa bir sürede tamamlanan çalışmalar sonucunda, Ortacami Mahallesi Hasan Efendi Caddesi'ni Tarihi Tekirdağ Valiliği yanından Hükümet Caddesi'ne bağlayan Ortacami Sokak, şehre yakışır bir görünüme kavuşturuldu.

“Sokağımızı güvenli ve konforlu bir güzergâh haline getirdik”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şehrin sorunlu sokaklarından birini daha güvenli hale getirdiklerini dile getirdi. Yüksel, “Şehrimizin Hükümet Caddesi ile Hasan Efendi Caddesi arasında kalan Ortacami Sokak üzerinde yürüttüğümüz yol, kaldırım yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımız, bölge esnafımız ve sürücülerimiz için güvenli ve konforlu bir güzergâh haline getirdiğimiz çalışmayla, sokağımızı Süleymanpaşa'mıza yakışır bir çehreye kavuşturduk. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.