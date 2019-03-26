Ortaokul öğrencilerinden Edirne'ye kardeşlik eli

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim gören Yanıkağıl Ortaokulu öğrencileri, Edirne İstiklal Ortaokulunda ihtiyacı olan arkadaşlarına yardım elini uzattı.

Yanıkağıl Ortaokulunun başlattığı 'İyilik Dönüşümü' projesi kapsamında, okulun 7-A sınıfı öğrencileri hazırlamış oldukları kıyafet ve kırtasiye yardımlarını Edirne'de bulunan İstiklal Ortaokuluna gönderdi. Proje sorumlusu Fen Bilimleri Öğretmeni Saadet Biçer'in önderliğinde ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardım elini uzatan öğrencilerin davranışı büyük takdir gördü.

"Dileriz yüzlerinde tebessüm oluşturmuşuzdur"

Yardım projesi hakkında açıklamalarda bulunan Yanıkağıl Ortaokulu Müdürü Ercan Küçük, "Işık yapmanın iki yolu vardır; ya kandil olmak ya da yansıtan ayna.' Warton'un bu anlamlı sözünden esinlenerek iyiliği yansıtan ayna olmak için yola çıktık. İyilik yapmak da ışık yapmak gibi değil midir? Ya baştan yaparız güzellikleri ya da içimizde var olan ışığı yansıtırız. Biz Kapaklı Yanıkağıl Ortaokulu olarak sahip olduklarımızı ihtiyacı olan arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. 'İyilik dönüşümü' dedik adına ve hediyeler hazırladık, üzerlerine notlar yapıştırmayı da unutmadık. Hazırladığımız paketleri Edirne İstiklal Ortaokulundaki ihtiyacı olan öğrencilerine ulaştırdık. Biz tüm bunları yaparken çok mutlu olduk, dileriz ki onların da içinde mutluluk yüzlerinde tebessüm oluşturmuşuzdur. Böyle toplumsal sorumluluk çerçevesinde duyarlı davranan Saadet Biçer öğretmenime ve 7-A öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.