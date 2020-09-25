Ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci oldu

Çanakkale Savaşları'nın 105. yıldönümü anma törenleri kapsamında düzenlenen yarışmada, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden Mithatpaşa Ortaokulu öğrencisi Büşra Karaoğlan birinci oldu.

Çanakkale Savaşları'nın 105. yıldönümü anma törenleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında kompozisyon dalında birinci olan Muratlı Mithatpaşa Ortaokulu öğrencisi Büşra Karaoğlan, 3 bin 500 TL para ödülü almaya hak kazandı.

Çanakkale Savaşları'nın 105. yıldönümü anma törenleri ana başlığından hareketle öğrencilerin, Çanakkale Savaşı'nın dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini sosyal, kültürel ve tarihi önemini, ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşünceleri ile geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında kurduğu bağı, gözlemlerini vb. yansıtan resim, şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye giren Büşra Karaoğlan'ın ‘Çanakkale'yim ben' adlı kompozisyonu oldu.