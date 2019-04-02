İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

OSB'de inşaat şantiyesinde yangın

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından başka bir işyerinde çıkan yangına da itfaiye ekiplerince müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının ardından Çerkezköy İstasyon Mahallesinde bulunan bir işyerinde de yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları yaptı. Yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri de her iki alanda güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.