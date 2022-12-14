İhlas Haber Ajansı

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Otel odasında şüpheli ölüm

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.


Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 gün önce konaklamak için otele kayıt yaptıran 40 yaşındaki Serkan Sinan'dan bir süredir haber alınamadı. Sinan'ın odadan çıkmaması ve kapının çalınmasına rağmen cevap vermemesi üzerine içeriye girildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, odasında hareketsiz vaziyette bulunan Serkan Sinan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Psikolojik rahatsızlığı bulunan Sinan'ın ölümüyle polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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