İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otlamaya çıkan ineği doğurtmaya koştular

Çanakkale Gelibolu’da merada otlamaya çıkan ineğin doğum sancısı tutunca, imdadına Malkara-Çanakkale otoyolu çalışanları yetişti.

Çanakkale Gelibolu'da merada otlamaya çıkan ineğin doğum sancısı tutunca, imdadına Malkara-Çanakkale otoyolu çalışanları yetişti.


Şarköy - Gelibolu yolu üzeri Koruköy ile Kavakköy yakınlarında merada otlayan bir ineğin doğum sancısı tuttu. Zor durumda kalan ineğin yardımına Malkara - Çanakkale otoyol inşaatında çalışan UMSAY elektrik personeli koştu. İneğe müdahale edilen personel, başarılı şekilde ineğin doğumunu yaptırdı.


Örnek davranış sergilen otoyol çalışanları, “İneğin acı içindeki sesini duyunca hemen yardıma koştuk. Şükürler olsun ki buzağıyı ölmek üzereyken, hayata kavuşturduk” diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.