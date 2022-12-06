Otoda 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobildeki aramalarda 3 bin 108 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce, kentte bulunan Muratlı Caddesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 bin 108 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 2 bin 760 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu haplara el konulurken araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.