İhlas Haber Ajansı

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Otomobil bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşadığı evin bahçe kapısına çarpan sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşadığı evin bahçe kapısına çarpan sürücü yaralandı.


Kaza, Yeni Mahalle Dikmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Mustafa A. otomobili ile evinin önüne yanaşmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan sürücü Mustafa A. kaza yerine çağırılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavisi devam eden yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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