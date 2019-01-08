Otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 5 kişi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Hayrabolu-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ yönüne gitmekte olan Erkan Aslan (43) adına kayıtlı 22 UF 474 plakalı otomobil önce köprü korkuluğuna çarptı ardından da dereye uçtu.

Derede bir otomobil olduğunu görenlerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aracı vinç yardımıyla sudan çıkardı.

İlk tespitlere göre otomobilde 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Araç sahibi Erkan Aslan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ancak araçta cesetleri bulunanların kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.