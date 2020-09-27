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Otomobil evin müştemilatına girdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin depo olarak kullanılan müştemilat kısmına çarparak yıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin depo olarak kullanılan müştemilat kısmına çarparak yıktı.


Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 34 CMA 435 plakalı Wosvagen marka otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin müştemilatına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza bölgesine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, kazaya ilişkin incelemede bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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