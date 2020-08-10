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Otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Kemal Bulut yönetimindeki Tofaş Doğan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.


Tarlaya uçan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Kıymet Bulut ağır yaralandı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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