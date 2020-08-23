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Otomobil ile çarpışan lüks araç takla attı: 4 kişilik aile burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan lüks araç takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan lüks araç takla attı. Kaza yapan araçtan 2'si çocuk 4 kişi hafif sıyrıklarla çıktı.


Kaza, Sarıyer Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre kala çakıl yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ö. idaresindeki 59 LS 431 plakalı otomobil ile çarpışan Mehmet R. yönetimindeki 59 KH 011 plakalı lüks kontrolden çıkarak takla attı.


Kaza sonrası ters dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan sürücü Mehmet R. ve eşi Hilmiye R. ile iki çocuğu, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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