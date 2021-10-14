Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameralarında

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde Yıldızkent Kavşağı istikametine doğru ilerleyen Muhammet T. yönetimindeki 59 AAY 246 plakalı motorsiklet ile bulvar ortasında U dönüşü yapan Engin F. yönetimindeki 59 AEG 739 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten düşen Muhammet T. hafif şekilde yaralandı.

Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.