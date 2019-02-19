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Otomobil ile patpat kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür yüklü patpat ile otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü patpat ile otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.


Kaza, Hayrabolu yolu üzeri İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İhsan S. yönetimindeki kömür yüklü ‘patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, direksiyonu kilitlenmesi sonucu şerit değiştirdi. Tarım aracı, karşı yönden gelen Esra A. yönetimindeki 59 LT 207 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.


Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde 5 bin lira civarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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