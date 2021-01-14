Otomobil ile uçtuğu derede telefonla yardım istedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. İtfaiye ekipleri derece uçan araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki köprüde, İ.M.K.'nin sürücüsü olduğu 59 ABM 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye uçtu. Köprü korkuluklarını kırarak dereye metrelerce yükseklikten düşen otomobilde sürücü İ.M.K. cep telefonu ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güçlükle araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay üzerine şok yaşayan sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.