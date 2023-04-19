Otomobil iş yeri duvarına çarptı, sürücü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bir iş yerinin tel çitle çevrili duvarına çarptı. Kaza sonrası sürücü yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi (Çorlu - Çerkezköy yolu) üzeri yeni otogar mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Tunahan S. idaresindeki 59 ADA 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç önce bir iş yerinin bahçe çitlerine sonra da tabelaya çarparak şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü Tunahan S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.