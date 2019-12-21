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Otomobil kar?? ?eride ge?ti: 2 yaral?

Tekirda?’?n Malkara il?esinde kontrolden ??kan otomobil kar?? ?eride ge?erek kaza yapmas? sonucu 2 ki?i yaraland?.

Tekirda?'?n Malkara il?esinde kontrolden ??kan otomobil kar?? ?eride ge?erek kaza yapmas? sonucu 2 ki?i yaraland?.


Kaza, Malkara - S?leymanpa?a yolu ?zeri Alaybey Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, ?anakkale'den ?stanbul istikametine seyreden Ahmet Aslan y?netimindeki 17 AF 487 plakal? otomobil, s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden ??karak kar?? ?eride ge?ti.


Y?n tabelas?na ?arpan otomobilin su kanal?na d??mesi sonucu meydana gelen kazada s?r?c? Ahmet Aslan ve ara?ta bulunan ?i?dem Aslan yaraland?.


Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kald?r?lan yaral?lar tedavi alt?na al?nd?.

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