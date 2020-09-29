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Otomobil motosiklete çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray istikametinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine dönüş yapan Ömercan S. idaresindeki 59 ABS 531 plakalı otomobil, aynı istikamete dönüş yapan Adnan G. (48) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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