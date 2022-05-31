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Otomobil motosikletliye çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli sürücü yaralandı.



Kaza, Muratlı Saat Kulesi meydanında meydana geldi. İddiaya göre, Melih S. (25) idaresindeki 59 AFM 230 plakalı motosiklete, Kasım K. (39) yönetimindeki 34 AFD 727 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Başında kaskının takılı olması motosikletli sürücünün ağır yaralanma ihtimalini önlerken, 112 Sağlık ekipleri yaralı sürücü Melih S.'yi ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.


İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı.

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