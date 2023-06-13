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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Edirne-İstanbul yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Melike Y. idaresindeki 59 PV 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen araçta Melike Y. yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

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