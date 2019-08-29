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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şahin Mahallesi yolu üzeri Hasköy ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin istikametine seyreden Mustafa Gür (19) yönetimindeki 59 ZK 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.


Kazada hafif yaralanan sürücü Gür, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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