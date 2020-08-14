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Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde su kanalına düşen otomobil sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su kanalına düşen otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen B.Ş. idaresindeki 34 ZA 3447 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir fabrika önündeki su kanalına düştü. Düşmenin ve devrilmenin etkisiyle araç sürücüsü B.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Su kanalına düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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