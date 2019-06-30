İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.


Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.