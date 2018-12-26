İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.


Tarlaya devrilen araçta yaralanan sürücü S.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.