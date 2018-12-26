Otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarla devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Tarlaya devrilen araçta yaralanan sürücü S.B. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.