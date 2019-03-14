İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.G. yönetimindeki 59 AS 747 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü R.G. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.