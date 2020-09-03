İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, gece yarısı Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Yusuf Yasin Y. (19) yönetimindeki 59 LZ 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.


Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçta yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.